El “Cazador” define hoy el esquema anti-franchutes

Lindo problema para el DT. Gustavo Alfaro no definió aún el onceno que arrancará el compromiso de este sábado ante Francia por los octavos de final de la Copa del Mundo. El “Cazador” tiene de esos problemas que le gustan a los entrenadores por la vuelta de Diego Gómez y el gran rendimiento que tuvo el equipo en el juego ante Alemania.

Este jueves, la selección trabajó en la sede de la Universidad de Pensilvania a puertas cerradas y Alfaro fue aclarando el panorama. La duda pasa por la presencia de Diego Gómez, que ya cumplió con sus suspensión y habrá que ver por quién ingresa al equipo titular.

La posibilidad que se viene manejando es que el “Cazador” decida poblar el mediocampo y el hombre más adelantado sea Julio Enciso, seguido de cerca por Diego Gómez y Almirón y así tener más marca en el medio con Cubas, Galarza y Bobadilla. Así, Gabriel Ávalos sería el que perdería el puesto.

La otra alternativa es que el ingreso de Gómez se dé por Damián Bobadilla y Alfaro deberá decidir quién será el “9”, si continúa Gabriel Ávalos o se mete Isidro Pitta. En el entrenamiento de este viernes por la tarde se define todo. Además, el DT hablará en conferencia de prensa en compañía de un futbolista.

Opción 1. Con Julio Enciso como punta de lanza y Diego Gómez agregado al mediocampo para ser mucho más combativo de lo que ya es. Así Almirón y el propio Diego Gómez podrían tener un poco más de libertad para soltarse.

La opción 1 de Alfaro.

Opción 2. El ingreso de Diego Gómez se da por Damián Bobadilla y se mantiene el referente en la ofensiva de oficio que puede seguir siendo Gabriel Ávalos, de importante trabajo ante Alemania o se mete Isidro Pitta al equipo.