“Hay que respirarles en la nuca”, gatilló

Arístides “La Flecha” Rojas, exmundalista con el seleccionado paraguayo en 1998, habló con Crónica sobre el encuentro estelar entre la Albirroja y Francia. El exdelantero lanzó que es ndaje una especie de “revancha” y que nuestros peloteros deben salir a “morder de punta a punta” voi, ya que para pasar hay que respirarles la nuca.

“Realmente veo a la selección con un optimismo tremendo. Todos estamos entusiasmados. Luego de la clasificación contra Alemania, la gente, los jugadores, todos estamos con mucha fe, yo digo que vamos a hacer un buen partido, calculo que el técnico va a realizar un gran planteamiento táctico”, le bajó de entrada.

En cuanto al chute, agregó que “va a ser complicado, ellos tienen un potencial tremendo en la zona ofensiva principalmente, con jugadores de élite, están pasando un buen momento, pero no obstante, Francia se va a topar con un Paraguay que le va a morder de punta a punta. Esas cosas no le gustan a los europeos, yo te digo eso porque nosotros hicimos ese sistema cuando jugamos contra ellos en el 98”, siguió.

Luego, añadió que “en aquel momento jugamos de igual a igual, el tema ahora es lo individual, la capacidad, la única forma de tapar eso es estar cerca en la marca. No hay que dejarles pensar. Hay que respirarle en la nuca porque a ellos les toca uno y no van a perdonar, no hay que darle tregua”, remarcó. “Hay que soñar, porque los sueños se cumplen”, acotó. “En Europa juegan libre, liberado totalmente, pero acá en Sudamérica es diferente, los primeros minutos van a ser fundamentales, ahí tenemos que batallar nosotros, tratar de morder”, reiteró.

Tenemos futbolistas para ganar

“Claro que tenemos jugadores para pasar, es cuestión de proponer, justamente tenemos jugadores de calidad también nosotros, inclusive tenemos gente rápida. Defensivamente Francia no es tan segura, tienen su déficit, eso nosotros tenemos que hacer valer”, explicó.

“Suecia le dio mucho espacio, tuvo suerte que solo ligaron 3 goles porque el arquero tuvo varias atajadas, otras que fueron al palo, tenían que haber marcado más. Lo nuestro va a ser diferente a lo que propuso Suecia. Seguro su técnico ya les dijo que fuimos el rival más duro que tuvieron en el 98”, declaró.