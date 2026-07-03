Hinchas piden “ayudita” y bruja advierte del “retorno”

Nada de hacerle el “mal” a Francia. Bruja he’i que hay que multiplicar las fuerzas hacia Paraguay antes que destruir al rival. (Foto: IA)

La fiebre mundialista está al rojo vivo y la ilusión de ver a la Albirroja avanzar a paso firme hace que los hinchas recurran a todo tipo de cábalas. Entre rezos, promesas y amuletos, en las redes sociales aparecieron pedidos muy particulares: hay quienes hasta suplican la ayuda de los macumberos para darle un “empujoncito” a Paraguay en el decisivo partido frente a Francia.Según una bruja profesional, hay que tener mucho cuidado con lo que se desea, porque la energía podría jugar una mala pasada.“El mundo de la magia y la energía es real, pero hay que saber jugarlo, hay una ley fundamental: ‘Haz lo que quieras, mientras a nadie dañes’ o la ley del retorno (lo que mandas, te vuelve triplicado)”, he’i a Crónica la Bruja Myrian, quien añadió que no se deben hacer rituales para “destruir” o hacer daño directo a un equipo. “La magia no es un partido de fútbol con trampas astrales”, he’i.

La especialista explicó que, para ayudar a la Albirroja, existen otras formas de canalizar esa energía.“Sobre si se puede hacer algo... ¡por supuesto! En lugar de hacer una ‘macumba’ para que Francia pierda (que energéticamente rebota), lo que una verdadera macumbera hace es trabajar con la energía del rival. Se pueden hacer rituales de congelamiento para aplacar la destreza de sus jugadores claves o, mejor aún, rituales de endulzamiento, fuerza y abrecaminos para el equipo que queremos que gane”, he’i.

Para Myrian, la fuerza de miles de personas enfocadas en un mismo objetivo también puede marcar la diferencia.“Si las energías se alinean y un país entero empuja con la misma intención, la magia ocurre en la cancha. Al final del día, los dioses del deporte también escuchan, pero prefieren la magia que construye a la que solo busca destruir. Lo que se debe decretar es que el equipo paraguayo tenga el mejor soporte astral... las mejores piernas para jugar y ganar”, dijo.

ENFOCARSE EN PARAGUAY ES LA SOLUCIÓN

Myrian contó que la clave está en potenciar a la selección y no en perjudicar al rival.

“Se debe ritualizar para que ellos tripliquen fuerza en defensa y ataque. Y por supuesto... La unión hace la fuerza. Si hay muchas personas orando por lo mismo se consigue. Pero cuidado con pedir daño. El karma existe”, contó. Finalmente, dejó un mensaje para todos los hinchas que sueñan con la clasificación.

“Desde la creencia que tenga. La fe mueve montañas. Además somos un país muy creyente. Aquí entra el poder de la mente. No es el poder del freezer o el metal de las tijeras, sino la vibración energética intencional”, finalizó.

Epígrafe: Nada de hacerle el “mal” a Francia. Bruja he’i que hay que multiplicar las fuerzas hacia Paraguay antes que destruir al rival.