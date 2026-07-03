“Instamos a la gente a que rece en sus casas y confíe”

Un grupo de jóvenes fanatizados por la Albirroja se hizo viral en un video de Tik Tok donde se los vio vivir intensamente la tanda de penales ante Alemania, de rodillas y rezando el Padre Nuestro en cada chute. Los mismos pudieron dar rienda suelta a la alegría luego del chute y agradecieron a Dios por la resonante victoria.

Los mismos son aún péndex y van al cole. Avei son catequistas de la iglesia del barrio. El que publicó en redes sociales el video fue Rodrigo, de 17 años, quien contó a Crónica cómo surgió la iniciativa.

“La cábala para nosotros en cada partido, ya sea amistoso, eliminatoria o mundial, es juntarnos entre todos, hacer un asado y ver el partido. En esta ocasión habíamos hecho una promesa que era rezar hasta finalizar el partido”, comentó.

El joven explicó que “justamente en frente de la casa de mi amigo, donde vimos el partido, está la iglesia San José Obrero. Dijimos que si ganábamos íbamos a agradecer en esa iglesia. Nosotros somos del Área 3 de Ciudad del Este. El rezo empezó cuando Havertz metió de cabeza y quedamos 1-1. Vimos que la situación era difícil y más cuando metieron el 2-1 que gracias a Dios se anuló”.

Los albirrojitos religiosos eran “12 en total y todos tenemos entre 16 y 17 años. Mis compañeros de colegio son de Inmaculada Concepción y hay también otros que son del colegio Gimnasio del Saber. Casi todos somos vecinos del barrio y vamos a la iglesia cada domingo, la mayoría somos catequista de niños allí”.

Ante la consulta de cómo se preparan para vivir ante Francia, sostuvo que “volveremos a hacer la cábala de rezar durante el partido y agradecer si ganamos ante Francia. Va a estár difícil pero tenemos mucha fe. Instamos a toda la gente que nos pueda acompañar cada uno rezando en sus casas, que tengan fe en la selección nacional, que vamos a ganar. Eso es lo que le queremos transmitir a los muchachos, es la razón por la que publicamos el video. Nosotros confiamos y tenemos fe en Dios que todo va a salir bien”.

Son todos catequistas y alientan a la Albirroja.

Ñemno’e guasu: los comentarios estaban a favor

El video tuvo mucha visualización en las redes sociales y además muchos comentarios a favor. Entre ellos ponderaban mucho que uno de los muchachitos tenía un rosario en sus manos y vivía más fervorosamente la definición. Uno de los comentarios fue “la fe es la convicción de lo que no se ve y la certeza de lo que se espera”. Otro decía “mi Dios, me hicieron llorar. Hasta empecé a imaginar a mis hijos y sobrinos así unidos apoyando y rezando con fe por la selección”. Por último “la fe mueve montañas”.