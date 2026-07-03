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Jenni Hicks reveló un pasado romance con un locutor

La cantante de Purahéi Soul estuvo de visita en el podcast de Sebas Rodríguez e hizo público un dato interesante sobre su vida amorosa.

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Jenni Hicks reveló datos sobre un anterior romance con un locutor.

Jenni Hicks contó en el programa “Seas Quien Seas” de Sebas Rodríguez que, luego de emprender una aventura en Francia, intentando hacer una carrera allá y poniéndose en pareja con un francés, se vio obligada a volver a Paraguay luego de la separación, quedándose ya acá de manera definitiva por otro romance con un conocido locutor.

El mismo resultó ser nada más y nada menos que Demi Rubín, explicando la cantante que su plan al volver a Paraguay originalmente era renovar sus papeles para luego ir de nueva cuenta a Europa, pero cuando el amor afloró entre ella y el hombre de radio simplemente no pudo hacer otra cosa más que quedarse.

Aparte de esto, permanecer en nuestro país le ofrecía más estabilidad y cercanía con la familia, por lo que las ventajas eran mayores que las desventajas. Finalmente la relación terminó, y Jenni reconoció que las cosas no quedaron muy bien originalmente en ese momento entre ambos.

Terminaron cortando todo tipo de contacto pero Jenni aseguró que sigue queriendo a Demi ya que es una gran persona, así como a su hijo con el que también afirma que compartió mucho tiempo.

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