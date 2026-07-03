Ka’ucho terminó sobre la vereda y por suerte no hubo heridos

Borracho terminó sobre la vereda en Ciudad del Este.

Un conductor de 18 años causó un accidente de tránsito durante la madrugada de este viernes sobre la avenida Mariscal Estigarribia, en el barrio Boquerón de Ciudad del Este. Su auto terminó impactando contra la vereda de un edificio, en un hecho que, afortunadamente, sólo dejó daños materiales.

El vehículo involucrado es un Toyota IST de color azul, con cuatro ocupantes incluido el conductor. Afortunadamente todos resultaron ilesos, siendo asistidos preventivamente por bomberos voluntarios.

El fiscal de turno ordenó que el conductor fuera sometido a la prueba de alcotest, y este arrojó un resultado positivo de 0,492 mg/l de alcohol en sangre, confirmando que manejaba bajo los efectos del alcohol.

Por disposición del Ministerio Público, el automóvil quedó a disposición de la unidad fiscal. El caso fue caratulado como daños materiales en accidente de tránsito, exposición a peligro en el tránsito terrestre e incautación del vehículo.