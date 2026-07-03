Laschi lo vieron paseando por las calles de Asunción y en más de una ocasión se acercaron a preguntarle, “¿Vos sos el Gringo de Rosario Tijeras?”, él respondió a todo, entre risas, “Sí, yo soy”.

Al menos esto es lo que se puede ver en los videos que recorren las redes sociales. Y si, señora, Blake Webb es el actor yanqui que vive en México, pero en este momento de su vida se pasea por el mundo, está en Paraguay.

Lo complejo en esta historia es el momento de la visita del Gringo a Paraguay. Cuando el planeta entero quiere ir hacia el Norte de América por la Copa del Mundo, él se vino hacia el sur. “¡Es verdad! Es una coincidencia muy curiosa. Vivo en México y también le tengo un cariño enorme, así que obviamente voy a estar apoyando a México”, dijo.

Está muy emocionado por cómo el país entero vive el Mundial. “Se siente una energía increíble. ¡Fue muy divertido! La pasión con la que viven el fútbol acá es contagiosa. Ver la alegría de la gente después del triunfo fue increíble, y me gustó poder compartir ese momento con los paraguayos”, relató cómo es un festejo con los paraguayitos.

Sobre su visita a Paraguay dijo: “Este año me propuse conocer más de Sudamérica. Lo curioso es que varias personas me decían en broma: ‘¿Y a qué vas a ir a Paraguay?’ Justamente eso despertó aún más mi curiosidad. Había escuchado cosas muy buenas sobre la gente, así que quise vivir la experiencia por mí mismo. Y la verdad es que terminó siendo una de las sorpresas más lindas de todo el viaje. Paraguay superó completamente mis expectativas”.

El capo de la ficción, quien también tuvo sus pasos por la saga “Divergentes”, está maravillado con el suelo guaraní y toda su gente. “Definitivamente. Paraguay tiene lugares muy lindos y una energía muy especial. Me encantaría volver algún día para filmar un proyecto acá”, tiró.

Blake sintió bien mbarete el cariño de la gente. “Han sido muy respetuosos y muy amables conmigo. Muchos se acercan para una foto o para contarme que les gustó Rosario Tijeras, y eso siempre significa mucho para mí”, confesó su vínculo con loperro.