Lilian Ruíz homenajeó a la mujer guaraní con su outfit

La “Emperatriz del Mundial 2026” Lilian Ruiz deslumbró con su outfit en las gradas del estadio de Boston, donde acudió a verle a la querida Albirroja ante los teutones.

“Dicen que llevo un traje de india guaraní, pero en realidad llevo mucho más: Cada pluma representa mis raíces, ser india guaraní es llevar una historia que el mundo merece conocer. El orgullo de mi tierra y un corazón que nunca deja de latir por Paraguay” escribió Lilian en sus redes al lado de una foto suya luciendo el traje de plumas en pleno estadio.

Contó a Crónica que la intención con su vestimenta fue rendir un homenaje a la cultura paraguaya y a sus orígenes.

-¿Cómo fue que elegiste esta temática?

-Quería que mi presencia fuera mucho más que un look lindo. Elegí representar a la mujer guaraní porque es parte de nuestras raíces, de nuestra historia y de nuestra identidad como paraguayos. Mi intención fue rendir homenaje a nuestra cultura en un escenario tan grande como el Mundial.

-¿Ya tenías los elementos o compraste allá?

-Cada detalle llevó su tiempo y me ayudó a adaptarlo una diseñadora mexicana llamada Jessica García. Fue un trabajo de mucha dedicación para que el resultado representara a Paraguay de la mejor manera.

-¿Cómo reaccionaron las personas al verte llegar al estadio vestida de india guaraní?

-La reacción fue increíble, muchísima gente se acercaba con curiosidad, preguntaba qué representaba mi vestuario y quería conocer más sobre Paraguay. Sentí que, además de alentar a la selección, estaba mostrando un pedacito de nuestra cultura al mundo. Tuvo tanta repercusión que hoy ya me escribieron periodistas de Argentina y todo para hacerme notas.

-Hasta los hinchas alemanes se prestaron a full para las fotos...

-Sí, totalmente, hinchas alemanes y de muchas otras nacionalidades se acercaron con muchísimo respeto y entusiasmo, esto demuestra que el fútbol también une a través de las culturas.

-¿Qué te decían las personas al verte vestida así?

-Me decían que el traje era hermoso, que nunca habían visto algo parecido y me preguntaban qué significaban los detalles. Fue muy lindo poder contarles sobre nuestras raíces y sentir ese interés por Paraguay.

-Vimos que las personas formaban fila en las gradas para hacerse una foto con vos

-Fue algo que me emocionó muchísimo, no me lo esperaba. Ver a tanta gente esperando una foto conmigo fue una muestra enorme de cariño y lo viví con mucha gratitud, traté de dedicarle un momento a cada persona.

-¿Cómo te sentiste al estar rodeada de tantos compatriotas en el estadio?

-Fue una emoción difícil de explicar. Escuchar el aliento de los paraguayos tan lejos de casa me puso la piel de gallina al sentir que Paraguay está presente aunque estés al otro lado del mundo.

-¿Cómo reaccionaron los paraguayos al verte entrar en las gradas?

-Con muchísimo cariño, muchos me saludaban por mi nombre, otros me felicitaban por representar al país de esa manera y varios me decían que se sentían orgullosos de ver nuestra cultura tan bien representada.

-¿Te vas a este otro encuentro? ¿Tenés planeado otro outfit o vas a llevar la misma por cábala?

-Sí, voy a estar presente y ya estoy preparando un nuevo outfit, me gusta sorprender en cada partido, siempre manteniendo la esencia de Paraguay. Si algo voy a repetir, será la pasión y el orgullo de representar a mi país.

Lilian Ruiz

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