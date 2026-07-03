Llegó al mundo Juani, la beba de Julián Crocco y su lapa

Agrega Crónica a tus medios preferidos en Google

Agrega Crónica a tus medios preferidos en Google ×

3 de julio de 2026 - 12:37

Julián Crocco acompañó el nacimiento de su hija Juanita.

El productor artístico Julián Crocco y su lapa Pazzy Flores están chochísimos de la vida al recibir a la bebe Juani, quien nació ayer sin ninguna complicaciones.

“02.07.2026, esta fecha por siempre en nuestos corazones”, escribió la mamita pyahu en redes sociales.

“Feliz con la llegada de nuestra Juani la chiquita más hermosa del mundo, @pazzyflores sos una capa mi amor te amo”, compartióJulián en Instagram.

En tanto que entrenadora de maternidad Leidi Giménez también socializó en redes sociales la maravillosa novedad. “Un parto maravilloso!! La llegada de la princesa, amé acompañarte en cada momento @pazzyflores. Te quiero mucho”