México Vs. Inglaterra y Maná Vs. Oasis

Cantante de Maná responde al de Oasis por afirmar que Inglaterra vencerá a México en el Mundial.

Fher Olvera, cantante del grupo mexicano Maná, publicó un vídeo en Instagram respondiendo a su colega de la legendaria banda de Manchester, Oasis, Liam Gallagher, quien aseguró que en el partido que Inglaterra y México disputarán por los Octavos del Mundial, su Selección vencerá cómodamente por 5-0.

“El cantante de Oasis dijo que México va a perder contra Inglaterra 5 a 0. A ver. No manches, ubícate, güey ¿5 a 0? Cálmate. Nos vemos el domingo a ver cómo nos va”, fue lo expresado por el cantante mexicano con una bandera de su país rodeándolo. Liam hizo la predicción del partido de ambos equipos en su cuenta de X.