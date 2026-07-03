Profe enseña a sus alumnos “Desde que nací…” en inglés

El profe del English Institute de Asunción, Víctor Rojas, quien enseña inglés desde hace más de 40 años, decidió mostrarle a sus alumnos como cantar la canción “Desde que nací soy Albirrojo” en el idioma anglosajón para alentar a la Selección, teniendo en cuenta que el Mundial se realiza en los Estados Unidos.

El teacher explicó que la euforia por la participación paraguaya está presente en todas las clases, con los alumnos yendo directamente con la camiseta albirroja. Comentó que cuando los estudiantes se encontraron con el ejercicio que planteaba hacer el cántico “Desde que nací...” en inglés se entusiasmaron aún más.

Las clases en el Instituto abarcan distintas edades, siendo tanto para adolescentes como para adultos, con todos estos recibiendo con sorpresa el ejercicio y terminando la lección cantando la canción en el idioma extranjero.

El Profe Rojas relata que ya el año pasado había empezado a plantear estas dinámicas con las eliminatorias, pero este año la introducción a su idea fue la de que había que prepararse para ir a alentar a la albirroja a los EE.UU. Destacó que el vocabulario y las lecturas reales relacionadas con el mundial y la Albirroja en especial favorecen mucho el aprendizaje.

Aseguró que esto permite a los alumnos desarrollar la competencia comunicativa, al trabajar directamente con un acontecimiento auténtico y tan cercano a sus sentimientos como es el fútbol, el Mundial y la participación de Paraguay.

En sus más de 4 décadas de experiencia en el ámbito de la enseñanza del Inglés, el teacher Rojas estuvo en institutos como el Centro Cultural Paraguayo Americano y colegios como el Internacional y el CDI (Centro de Desarrollo de la Inteligencia).

Explicó que aunque actualmente ya está jubilado, sigue enseñando de forma particular, encontrándose desde hace ya unos años en el English Institute preparando alumnos para exámenes internacionales.