“Si Paraguay gana a Francia una semana libre y pagada”

El video de un contratista argentino se volvió viral en redes sociales, luego que “expusiera” a su personal, mayormente integrado por paraguayos, luego de la gran victoria ante Alemania por penales en la Copa del Mundo. Se trata de Emanuel Verón, quien contó que los obreros son de suelo guaraní y que solo tuvo que trabajar con los argentinos el pasado martes. Por suerte lo tomó con re-buena onda.

El mismo conversó con nuestro medio sobre lo sucedido y explicó que “fue algo muy particular. Uno, como argentino, ama a los hermanos paraguayos y la victoria de Paraguay fue como la victoria de Argentina. Casi falto yo también (risas)... Cómo no me lo voy a tomar con humor, yo me fui a la obra igual y en la portería del Country Club ya me di cuenta que no vino nadie”.

Agregó que “fue todo real, no fue un video armado lo que hice. Valió la pena, porque a Alemania se le gana solo una vez. ¡Fueron tantas veces campeones mundiales ellos! Cuando hizo el último gol Canale, casi me pongo a hablar en guaraní. Esa alegría me sigue durando hasta el día de hoy”.

En cuanto al plantel de trabajadores con los que trabaja mencionó que “son 32 los paraguayos que trabajan conmigo y 10 son maestros mayor de obras. Luego tengo otros 10 obreros más que son argentinos. Yo me metí en esto gracias a un amigo paraguayo que me animó a emprender hace 7 años. Yo soy el menor de todos, tengo 35 años y soy muy bendecido”.

Tras ese primer video que fue muy viral, hizo otro para el partido de mañana ante Francia. “Si Paraguay le gana a Francia y llegamos a los 100 mil seguidores, voy a darle libre toda la siguiente semana a mi personal con todo pago. Justo ahora estaba organizando para que mi personal salga de vacaciones. Normalmente suelen salir una semana pero con esta consigna van a salir 2 semanas. Esto lo hago para que vayan a su país a pasar tranquilo sus vacaciones”.

El contratista mencionó que es de Corrientes y tiene arraigada varias costumbres paraguayas, sobre todo el tereré. Está encantado con la fortaleza y humildad de nuestros compatriotas. “Ellos nunca se quejan del trabajo, son responsables y respetuosos, no tienen frío, ni calor y lo que más les caracteriza es la humildad, por eso estoy tan agradecido con ellos”, remarcó.

El festejo paraguayo en Buenos Aires fue purete.

Quiere conocer al presi Santiago Peña, manifestó

Emanuel agregó que ante el cariño que recibió de parte del pueblo paraguayo en sus redes sociales, de la Constructora del Norte, en la cual trabaja, hizo otro pedido muy especial. “Me gustaría que el propio presidente de la República del Paraguay me invite a conocer su país. Les pido a todos mis seguidores que lo etiqueten para que haga el pedido oficial e invite a conocer. Ya le ganaron a Alemania, ya llegaremos a 100 mil seguidores antes del duelo ante Francia. Así que vamos por este desafío ahora”.

Emanuel Verón, contratista argentino.

Construcciones a varios famosos

Verón necesitaba de mano de obra calificada, por eso se fijó en los paraguayos ya que tienen clientes “como Ángel Di María, que le hicimos una biopiscina en Funes, Santa Fe, otra a la prima de Lionel Messi. Además otra a la mamá de Duki y también le hicimos un mármol traído de Turquía al cantante argentino ‘Piti’ Álvarez, que vivía en un edificio en la capital. Así tuvimos varios clientes famosos con los que fuimos trabajando y dejamos buena impresión, para de esa forma ganarnos una buena recomendación”.