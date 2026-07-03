Tiró festejo del mundial y la maína se hizo viral

La maína omopẽ en las redes con su festejo del pase de Paraguay a la Copa del Mundo.

“Yo después de ver que este video tuvo más de 15 millones de reproducciones”, escribió Marisol Olmedo en sus redes, acompañando del material donde festejó con todo el pase a los octavos de final de la Copa del Mundo.

En la plataforma “X”, loperro le dieron 15,6 millones de veces play a su contenido. Una locura la sensación que transmitió la “maína” de Guaraní con su celebración.

En el material donde se ve a Marisol con un enterizo con los colores de la Albirró, ella está acompañada de las gemelas “Mary” y “Sol” que fue un detalle muy importante que hizo la viralización.

Momentos de nervios, tensión y por supuesto el gran festejo luego del gol y clasificación de Paraguay ante los alemanes.

Más tarde la cuerona fue al Panteón de los Héroes donde siguió llamando la atención por el outfit elegido.

En charla con Crónica contó no ser una usuaria habitual en la plataforma “X”, donde llegó a generar los más de 15 millones de reproducciones. “Nunca tuve “X”, ni nada de eso. En septiembre del año pasado creé, cuando use este video me impresionó. Mi teléfono no dejó de sonar desde que compartí el festejo. Entré a mirar y llegamos a una cifra récord para mí en un primer contenido”, dijo y está convencida que la emoción y la alegría fueron los algoritmos clave para llegar a esa cantidad de usuarios.

Medios internacionales y todo se hicieron eco del festejo de la cuerona aborigen. “Ví que la prensa extranjera también habló de ese video”, contó Marisol todo aguara.

Lo perro reaccionaron con todo en los comentarios. “¿Necesito Visa para ir a Paraguay?”, “Seguí saltando porfa”, “Vamos Paraguay. Después de eso, como canadiense, apoyaré a Paraguay”, he´i algunos de loperro.

No faltaron los comentarios para cañear con todo a la maína de Guaraní. Los troces corrieron ápe ha pépe. Pero eso es lo que importa, que la gente exprese, comente y comparta en todo momento porque así es como se ponen en la vidriera virtual y suman seguidores ndaje.

Marisol contó su experiencia mundialista. “Allá se vive de forma muy diferente. Acá, para nosotros es una fiesta, es una pasión fuerte, por todo el fanatismo de la gente. Allá es más tranquilo”, relató. Por ese motivo aseguró ser mucho más feliz con los festejos en Paraguay que en yanquilandia, “Acá la gente grita, llora, salta, corea, es un sentimiento grande”, remató.“Yo después de ver que este video tuvo más de 15 millones de reproducciones”, escribió Marisol Olmedo en sus redes, acompañando del material donde festejó con todo el pase a los octavos de final de la Copa del Mundo.

En la plataforma “X”, loperro le dieron 15,6 millones de veces play a su contenido. Una locura la sensación que transmitió la “maína” de Guaraní con su celebración.

En el material donde se ve a Marisol con un enterizo con los colores de la Albirró, ella está acompañada de las gemelas “Mary” y “Sol” que fue un detalle muy importante que hizo la viralización.

Momentos de nervios, tensión y por supuesto el gran festejo luego del gol y clasificación de Paraguay ante los alemanes.

Más tarde la cuerona fue al Panteón de los Héroes donde siguió llamando la atención por el outfit elegido.

En charla con Crónica contó no ser una usuaria habitual en la plataforma “X”, donde llegó a generar los más de 15 millones de reproducciones. “Nunca tuve “X”, ni nada de eso. En septiembre del año pasado creé, cuando use este video me impresionó. Mi teléfono no dejó de sonar desde que compartí el festejo. Entré a mirar y llegamos a una cifra récord para mí en un primer contenido”, dijo y está convencida que la emoción y la alegría fueron los algoritmos clave para llegar a esa cantidad de usuarios.

Medios internacionales y todo se hicieron eco del festejo de la cuerona aborigen. “Ví que la prensa extranjera también habló de ese video”, contó Marisol todo aguara.

Lo perro reaccionaron con todo en los comentarios. “¿Necesito Visa para ir a Paraguay?”, “Seguí saltando porfa”, “Vamos Paraguay. Después de eso, como canadiense, apoyaré a Paraguay”, he´i algunos de loperro.

No faltaron los comentarios para cañear con todo a la maína de Guaraní. Los troces corrieron ápe ha pépe. Pero eso es lo que importa, que la gente exprese, comente y comparta en todo momento porque así es como se ponen en la vidriera virtual y suman seguidores ndaje.

Marisol contó su experiencia mundialista. “Allá se vive de forma muy diferente. Acá, para nosotros es una fiesta, es una pasión fuerte, por todo el fanatismo de la gente. Allá es más tranquilo”, relató. Por ese motivo aseguró ser mucho más feliz con los festejos en Paraguay que en yanquilandia, “Acá la gente grita, llora, salta, corea, es un sentimiento grande”, remató.