¡Apareció la reliquia de Orlando Gill! La camiseta número 23 del ídolo de la Albirroja que utilizó en su primera convocatoria a la selección sub 17, y que pidió recuperar si es que se podía, vio de nuevo la luz y emocionó a todos.

Un amigo de años de Orlando, Pedro Suárez, saltó y dijo “yo tengo” y así se dio a conocer esta historia que tendrá un final feliz.

“Amigo y confidente se puede decir porque compartíamos muchas cosas antes de que viaje. Yo desde que tenía 15 años le conozco, comenzamos a hablar y todas esas cosas. Yo soy más viejo que él, él tiene 27 y yo tengo 49”, contó Pedro de entrada en charla con “Versus”.

Suárez también recordó el gran gesto que tuvo Orlando con un amigo. “Nosotros siempre le apoyábamos con alguito que podíamos. Le ayudábamos con un amigo que teníamos en común que después enfermó y él donó una casaca, hicimos un sorteo y todo lo recaudado le dimos al amigo. Orlando es un buenazo, no habla mucho, pero es directo. Es un luchador de la vida”, relató.

La camiseta de Orlando Gill.

Pedro también dijo que ya habló con Orlando y sin problema le va a devolver la camiseta. “Me dijo, ‘guardame en tu ropero hasta que me vaya’ y ahora va al ropero, cuando vuelva para entregarle. Es de cuando comenzó a jugar en la selección y es muy importante para él. Seguro por eso quiere”, expresó.

El pedido. El amigo también destacó que la promesa que le hizo a Gill también fue con un pedido más que especial, al que nos unimos todos. “Yo le doy devuelta. Le compré hace mucho, le dije que le iba a devolver. Es su casaca y sin drama. Yo lo hice de corazón, no quería nada a cambio. Solo quería que le vaya bien. Le dije: ‘Yo te guardo, pero ganenle a Francia’. Y me dijo que sí. Así hay que decirle, si no no les vamos a ganar…”, destacó.

“HASTA ME PELEÉ CON MI HIJA POR ÉL”

Pedro contó también una infidencia. El amigo de Orlando dijo que su cercanía con el arquero le trajo varios bolonquis con su familia, específicamente con su hija, quien comenzó a ponerse mal porque Gill recibía más atención que ella ndaje.

“Hasta con mi hija me peleé porque era celosa por él, porque le hacía más caso a Orlando que a ella”, afirmó. Así también, aseguró que ahora, tras el éxito que está teniendo el golero albirrojo, apareció gente que en su momento no le quiso dar la mano y en este buen momento se acercan. “Yo conozco muchos amigos pudientes que podían ayudarle en esa época y no lo hicieron y ahora son ‘amigos’ de él”, disparó.