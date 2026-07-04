Con humor transformó su negocio en un éxito

Mientras algunos hacen ofertas y descuentos para atraer clientes, Mirtha decidió apostar por algo diferente: hacer reír. Y la estrategia le salió redondita. Con frases bien paraguayas, cargadas de picardía y humor, esta comerciante convirtió sus videos en un fenómeno en las redes sociales y, de paso, disparó sus ventas.

Aunque es abogada de profesión, nunca ejerció. Prefirió continuar con el negocio que su madre inició hace más de 30 años en San Pedro del Ycuamandyyú. Ahora, con la fiebre mundialista, le pone humor a la venta de banderas, camisetas y todo lo relacionado con la Albirroja.“Prácticamente soy comerciante de nacimiento. En enero de este año se me ocurrió ponerle humor a las ventas. Nunca fui de hacer publicaciones en redes, probé y me salió muy bien. Yo no sabía que en TikTok se podía hacer tanta publicidad. Desde allí no paré”, he’i.Lo que comenzó como una prueba terminó convirtiéndose en un éxito inesperado. Hoy, además de vender más, suma miles de reproducciones y seguidores que esperan con ansias sus ocurrencias.

“En el local tenemos de todo. Ahora, con el tema de la selección, me puse más creativa, con frases del día a día que se escuchan entre la gente y salen de manera espontánea. Realmente no me esperaba tanta repercusión. Hasta mis seguidores crecieron muchísimo. La gente que trabaja conmigo me comenta que muchos ya empezaron a imitarme”, dijo.

Una de las frases que más hizo estallar las redes fue la que lanzó mientras ofrecía las banderas de Paraguay. Más de uno terminó riéndose y comprando.“Paraguayito ndo kyhyjei avavegui hína, con que y vecino rembireko oipe’a mba’e la Francia” (El paraguayo no tiene miedo de nadie, hasta a la mujer del vecino lleva y que es Francia), fue una de las frases que más virales se hizo a la hora de ofrecer las banderas de Paraguay o algún otro artículo que tenga relación con la Albirroja.

“¡Pejuke peraha! Ahecha ikuapaitéma la pe nde bandera”, (vengan a llevar, vi que ya está llena de agujero las banderas) continúa diciendo la comerciante.

RECOMENDÓ AVEI NO COLGAR MÁS EL “COLADOR”

Pero esa no fue la única ocurrencia que hizo estallar las redes. Otra de sus promociones, dicha en guaraní y con el humor que ya la caracteriza, se convirtió en una de las más comentadas y compartidas por los internautas.“Gente, no tengamos vergüenza de nuestro equipo. Así como cuando nuestro novio nos pone los cuernos y después igual salimos en la foto con él, así tienen que venir a comprar su bandera y extenderla por sus vehículos”, le bajó.Mirtha contó que el ingenio también le dio excelentes resultados en otras fechas especiales. Para el Día del Padre, por ejemplo, vendió una gran cantidad de bóxers gracias a un divertido video en el que invitaba a la gente a comprar el regalo para los karaikuéra, asegurando entre risas que así ya no tendrían que pasar vergüenza cuando les tocara extender un “colador”, o sea, el famoso calzoncillo osoropa.