Hasta un ratón recibió el último adiós: lo cremaron

El amor por una mascota no entiende de tamaño ni de especie. Desde el momento en que un animalito es adoptado en un hogar, pasa a ser un integrante más de la familia. Por eso, cuando llega el momento de decir adiós, el dolor puede ser tan grande como la pérdida de cualquier ser querido. En Paraguay, cada vez son más las familias que optan por la cremación para conservar cerca el recuerdo de sus fieles compañeros.

Aunque la mayoría de los casos son de perros y gatos, hay historias que sorprenden, como la de una familia que decidió cremar a su querido ratón para mantener vivo su recuerdo.

“Hace tres años iniciamos con el servicio de cremación de mascotas, teniendo en cuenta que mucha gente vive en departamentos o alquileres y no quiere dejar en cualquier lugar el cuerpo de sus mascotas, ya que son un miembro más de la familia. Somos los únicos que prestamos este servicio”, empezó contando a Crónica Sannie Sanabria.

Las cenizas son entregadas en una cajita con flores, velas y hasta una carta de despedida.

La profesional explicó que, con el paso del tiempo, fueron recibiendo pedidos muy especiales de familias que buscaban despedirse de sus animalitos de la manera más digna posible.

“Lo más común es recibir perros y gatos, pero la verdad es que en más de una oportunidad nos tocó cremar ratones, no hámsteres, ratones, que eran mascotas”, contó.

Cada despedida se realiza con mucho respeto y cariño, para que los dueños puedan vivir ese último momento junto a su compañero de vida.

“El proceso de cremación, dependiendo del peso de la mascota, dura entre 40 minutos y dos horas. Tenemos un área privada en donde la gente se despide de su mascota para luego iniciar el proceso y, posteriormente, lo entregamos en una urna”, contó. Además de la cremación, el equipo prepara un homenaje cargado de emociones para que las familias guarden un recuerdo imborrable.

Una despedida digna reciben los animalitos ya que forman parte avei de las familias.

“Nosotros preparamos a las mascotas en una camita para que sus seres queridos puedan despedirse, con flores, un cartel de despedida. Le tomamos las huellas a los animalitos y las plastificamos para que el cliente tenga un recuerdo. Es muy emotivo, es una despedida digna”, dijo.

EL SERVICIO NO MUY CONOCIDO

Aunque todavía muchas personas desconocen que existe este servicio, poco a poco más familias se animan a elegir esta opción para despedir a sus fieles compañeros.

“Es poco conocido este servicio, pero, de a poco, gracias a las redes sociales o a las recomendaciones, la gente se va acercando cada vez más”, contó.

Finalmente, Sannie comentó que, además de perros y gatos, también reciben otras especies, algunas realmente llamativas. “Las mascotas que más traen para cremar son gatos y perros; también loros, gallinas, conejos, monos, erizos y ratones, que fue de lo más llamativo”, narró. “Las instalaciones están ubicadas dentro del predio del Campo Santo Los Jardines, en la ciudad de Limpio. El lugar se llama Cielo de Mascotas”, finalizó.