Farándula

Imperdible los memes para el partido de Paraguay y Francia

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Imperdible los memes de loperro cada vez que nuestra albirroja juega. Esta no fue la excepción y las redes sociales se llenaron.

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