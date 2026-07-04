Nació con la clasificación bajo el brazo: “Trajo suerte”

El papá José Manuel festejando en silencio la victoria de la Albirroja en el hospital.

Unos padres primerizos tuvieron una experiencia única tras el nacimiento de su nena Amara Jazmín. La pareja, oriunda de la ciudad de Luque, está formada por José Manuel Fernández Ferreira (39) y Giannina Soledad Cristaldo Figueredo (30). Vivieron el nacimiento de su niña justo en el electrizante día en el que Paraguay venció a Alemania por penales. Ellos lo estuvieron festejando, en silencio, para no quebrantar a la recién nacida. ¡Chúlina!

El papá, José Manuel, alzó a sus redes sociales el emotivo momento y se volvió viral. Tras ese doble festejo conversó con nuestro medio y nos contó la experiencia vivida.

“Mi nena nació al mediodía, como se la tuvo por cesárea, tuvimos que quedarnos internados ahí con mi señora y ver el partido ahí dentro del sanatorio”, recordó.

Agregó que “por suerte en cada habitación había una televisión. Yo, expectante en poder ver el partido y también no perderme el poder estar con mi beba. Nació a las 12:30 del mediodía, primeramente estaba programado para el 4 de julio (hoy), y se adelantó, quiso salir en el día del partido ante Alemania y vino con doble festejo”.

Fue la primera experiencia como padres de José Manuel y Giannina Soledad.

José Manuel explicó que “ya estábamos preparando nuestro día para ver el partido ante Alemania pero tuvimos esta linda sorpresa y que nos dio una alegría única. Nadie daba ninguna esperanza por Paraguay en ese partido, pero yo particularmente lo tenía pero bien guardadito. Finalmente se dio y ahora esperaremos con la misma fe el duelo ante Francia, que va a ser más difícil aún”.

El destino y la vida definitivamente unieron a esta niña con la Albirroja “ya que los doctores habían programado la cesárea para el sábado 4 de julio, justo cuando íbamos a jugar ante Francia, pero se adelantó. O era contra Francia o Alemania, en uno de los dos partidos me iba a tocar (risas)”.

Ha upéi, he’i que “ojalá la programación del 4 de julio sirva también como cábala y nos traiga la suerte que nos trajo mi hija para el partido del sábado (hoy)”.

Arama Jazmín nació con 3,300 kilos el 29 de junio pasado.

NACIÓ MUY SANA Y CON GANAS DE DE ALENTAR HÍNA

Amara Jazmín nació sanita y con el kilaje perfecto explicó el papá. “Nació con 3,300 kilos y superbién. Por ende también la mami superguapa. Ahora ya estamos batallando en esta nueva experiencia. Como dicen, una vida caóticamente hermosa. Justo ahora le tocó nacer en días de mucho frío y en época de Paraguay que justo volvió al mundial 16 años después; era algo que ni lo teníamos pensado, pero las cosas se están dando de una forma muy linda y novedosa para nosotros también”.