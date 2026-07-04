Oportunidad de oro para sacarse la espina del 98

La Albirroja y otra cita con la historia. El seleccionado paraguayo vuelve a salir a escena en la Copa del Mundo 2026, esta vez por los octavos de final ante la favorita de todos, la selección de Francia, en el “Philadelphia Stadium”, desde las 18:00 (hora paraguaya).

Después de mandar a casa a Alemania en los dieciseisavos de final, el equipo del “Cazador de utopías” quiere seguir sorprendiendo al mundo y está con todas las ganas de tumbar a otro gigante europeo. Omar Alderete es el único que está en duda para esta tarde, pero la tranquilidad que dio José Canale ante los “teutones” elimina todo tipo de preocupación. En cuanto al equipo, Diego Gómez se mete, pero Gustavo Alfaro no definió aún por quién.

Por su parte, Mbappé y compañía, candidatos número uno a llevarse la copa a casa, llegan con el ánimo por las nubes después de despachar a Suecia casi sin despeinarse y no quieren saber nada de volver a casa temprano.

Pero, el país entero confía en los muchachos que volverán a vestir de rojo y blanco por segunda vez en este Mundial, intentarán con todas sus fuerzas darle otra alegría al país y que nos saquemos esa espina del 1998 donde los de azul nos eliminaron con el famoso gol de oro de Laurent Blanc en tiempo extra. Si ya tuvimos revancha con Alemania, porque no soñar otra vez. ¡Vamos Paraguay!