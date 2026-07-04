¿Se desnuda? Lo que prometió si es que la Albirró gana a Francia

¿Qué tan lejos llegarías por Paraguay?, fue la consigna que tiraron en “La Mañana de Unicanal”. Dora Ceria respondió que se tatuaría una imagen alusiva a la selección, mientras que Dallys Ferreira se comprometió a limpiar el baño de la Terminal. Pero algunos quedaron boquiabiertos cuando Gloria Vera descargó entre risas, “me desnudo acá”. Al toque siguió entre risas y aclaró que desnudarse no, pero en biquini podría ser.

En charla con Crónica dijo, “quiero aclarar que fue una broma lo del desnudo, quedó descartado. Si Paraguay le gana a Francia me cambio el look y me hago rubia ¡hasta ahí llego!”, respondió la consigna.

Y adivinen qué señores, según el pálpito de todos los paraguayos, se viene, se viene, se vieneee.

Es fanática desde pequeñita de la sele y contó cómo sus padres le preparaban para la fiesta del deporte. “Somos ocho hermanos, desde chicos nuestros padres nos fanatizaron por la Albirroja, con banderas, gorros, camisetas, pero no hago locuras. Lo máximo que hago es maquillarme y uso accesorios extravagantes con los colores rojo, blanco y azul. No llegue a tatuarme, raparme o teñirme” aseguró la cuerona.

Gloria asegura que en este mundial la Albirroja ha dejado boquiabierto al mundo del fútbol, “la defensa tendrá la difícil misión de frenar a la potente Francia. Llegamos de vuelta a los penales y ganamos. Llegamos confiados. Paraguay se plantó ante la poderosa Alemania. Pelearán la pelota como si fuera la última, demostrando de qué estamos hechos, con la garra de siempre. La Albirroja está haciendo honor a su apodo la ‘Muralla Guaraní’”, disparó con mucha euforia y sin ningún tipo de miedo.

Además, agregó que conversa mucho con su ména, Julio Cesar “El Emperador” Cáceres, acerca del presente pelotero de la Albirroja y él dice: “Paraguay ya logró el respeto internacional, ya demostró que nunca se entrega y obliga a cualquier favorito a jugar al límite, es una de las sorpresas y heroicas del Mundial 2026”, contó.

Sin dudas, esta Copa del Mundo tiene lo suyo y una de las enseñanzas es que los sueños se entrenan, “te muestra a saber manejar y asimilar las derrotas, a aprender a caer y a levantarse con fe”, dijo Gloria.

Laschi también juegan

La mediática habló de su presentimiento frente a los alemanes, “mi intuición no me falló, sabía que Paraguay reaccionaría cuando le minimizan, de ahí viene la frase ‘garra guaraní’. Además contó que durante todo este mundial tuvo como cábala ver los partidos con su familia, preparar asado y no lavar la remera de la Albirroja.

Como doña de un exseleccionado albirrojo mundialista habló de la posición que hoy ocupan las doñitas de los peloteros. “Antes la prensa se enfocaba solo en los futbolistas. Hoy con el tema de las redes sociales, muchas construyen su propia identidad. Ya no son conocidas solo por ser la pareja de un jugador, despiertan interés mediático y pueden influir en tendencias de moda, estilo de vida y negocios.”, concluyó.