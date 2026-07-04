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[VIDEO] Terrible explosión de una barcaza en zona de Villa Hayes

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Explosión de la barcaza

Esta tarde explotó una barcaza ubicada en la margen derecha del río Paraguay, frente a la Costanera Sur, zona de Villa Hayes. La misma estaba vacía, pero sí se estaban realizando trabajos a bordo.

Se habla de cinco personas fallecidas según el informe de la Prefectura Naval y son: Ever Nilson Sosa Rotela (26 años), Simón Díaz González (34 años), Giovani Samuel Amarilla Alegre (24 años), Jesús Alberto Miranda Lovera (28 años) y Carlos David Pérez Morinigo (31 años).

Varias compañías de cuerpos de Bomberos llegaron hasta el lugar inmediatamente para socorrer a las personas.

Imágenes de circuito cerrado desde un astillero ubicado al otro lado del río, captaron la explosión.

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