Jorgito Campos, exofensivo de la Albirró, habló con Crónica en la previa del duelo ante Francia y fue claro voi al decir que de ganar hoy “tenemos muchísimas chances de jugar nuestra primera final”.

“Le veo muy bien a la selección, la verdad que lo sentí de gran manera a todos en el partido contra Alemania, estamos jugando bien luego de lo que fue nuestra presentación contra Estados Unidos, en donde habíamos dejado muchos huecos, todo lo contrario de lo que está pasando hoy día. Ahora es difícil que nos hagan un gol”, tiró primeramente.

Después katu agregó que “yo creo que puede darse un partido idéntico al que jugamos contra Alemania, Paraguay se va a defender porque la posesión de la pelota los van a tener ellos seguramente. En cuanto a los delanteros que a nosotros nos tocó en el ‘98, los de ahora en mi opinión son mejores, va a ser difícil, hay que estar atentos en todos los sentidos, tienen mucho más que Alemania”, expresó.

Acto seguido remarcó que “tienen más variantes y son candidatos, pero si nosotros pasamos a Francia tenemos muchísimas chances de jugar nuestra primera final, así es que este partido va a ser clave para nosotros”, siguió.

“Tenemos para ilusionarnos. Sabés que va a ser difícil, pero la ilusión no nos quita nadie. Estoy seguro que Paraguay va a sacar la garra guaraní como lo hace siempre en este tipo de partidos. Va a ser difícil para ellos”, acotó.

“No hay dudas que Paraguay se va a cerrar, no sé cómo Alfaro va a armar su mediocampo, ojalá que esté enchufado Julio Enciso, también pisan mucho el área Almirón, Galarza y Gómez”, explicó acerca de un posible planteamiento.

Con muchos nervios

En cuanto a cómo miró el compromiso ante los teutones, he’i que “el partido contra Alemania lo viví con muchos nervios, estaba con un matecito en casa, pero muy ansioso, por suerte pasamos en los penales, después lo festejé como loco, fue único”, le bajó.

Sobre lo táctico opinó que “como dije, la defensa hizo un partido excelente, los alemanes tuvieron la posesión de la pelota, pero tampoco no podían entrar, decía que ni si se jugaba 2 a 3 partidos no nos iban a convertir, una tuvieron y marcaron porque no generaron luego casi ninguna, el gol fue de un centro y nada más. No hicieron ninguna jugada preparada ni nada por el estilo”, lanzó.