¡Aninati! La musa del mundial y sus lágrimas por la Albirroja

La Musa del Mundial no pudo contener las lágrimas por la Albirroja.

La Musa del Mundial, Naiel Aguilera, a través de sus redes sociales, se mostró más que triste por primera vez desde que se hizo famosa debido a la derrota de Paraguay ante Francia, siendo eliminada de la Copa del Mundo.

Cabe recordar que Naiel se hizo conocida justo una semana antes del inicio de la competición, durante su presencia en el partido amistoso de la sele ante Nicaragua.

“Con el corazón triste, pero con un orgullo inmenso por esta Selección. Gracias por dejarlo todo”, dijo la Musa.

Los perros casi de inmediato salieron a consolarla en los comentarios.