Atendé lo que dijo un exarquero campeón sobre la actitud de Mbappé

Sergio Goycochea estuvo como comentarista en el mundial durante el chute entre la albirró y los franceses. Al toque se volvió tendencia sus declaraciones al cañear a Kylian Mbappé, autor del único gol, que provocó a varios rivales con sonrisas y gestos de sosobra en los momentos más calientes del chute.“La verdad que da pena esto de Mbappé. Entiendo el folclore, entiendo algunos diálogos,pero meterse de esta manera en el final del partido cuando estás ganando, sonriendo, canchereando… Después,no te quejes si te meten una patada en la rodilla“ dijo el exarquero de la selección de ashá.“Ha ganado con poco el actual subcampeón del mundo, por eso uno no entiende las cargadas. De hecho, Paraguay ensayó desde el comienzo un esquema defensivo, pero no recurrió a la violencia y al juego brusco desmedido”, acotó“Paraguay jugó con armas leales y concentrado. Esto es un deporte de contacto, pero nunca con mala intención”, amplió Goycochea sobre el planteo de Gustavo Alfaro.“No me gusta esta actitud de Mbappé, que tiene un montón de virtudes para pararse en esa sonrisa cargadora, en esa sonrisa que no es necesaria para el gran futbolista que es”, concluyó.

Poder ver el mundial en inglés en 4k es un lujo y un alivio: te ahorrás de verlo en 1080 pagando por @DSports con relato de hinchas argentinos que no entienden que los escuchan en casi toda latam.



En el audio, Goycochea sugiriendo una patada en la rodilla a Mbappé. pic.twitter.com/QytKX3Biih — 𝙎𝙩𝙚𝙫𝙚 𝘽𝙪𝙨𝙘𝙚𝙢𝙞 (@ElOlgaZan) July 4, 2026