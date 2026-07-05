¿DiCaprio en Paraguay?

El famoso actor Leonardo DiCaprio será el protagonista de la película “Heat 2”, del director Michael Mann, y se habla de que Paraguay sería uno de los escenarios de las escenas del film. Según rumores de la prensa yanqui, el cineasta tendría la intención de rodar parte de la obra en Ciudad del Este.

Según el medio The Wrap, DiCaprio interpretará a Chris Shiherlis, mientras que el elenco confirmado incluye a Christian Bale, quien dará vida al detective Vincent Hanna, mientras que Stephen Graham y Adam Driver negocian su incorporación.

Aparentemente parte de la historia transcurre en Paraguay, donde el personaje de DiCaprio huye y se refugia en Ciudad del Este, vinculándose con una organización dedicada al tráfico internacional de armas y tecnología.

Se habla de filmar locaciones que figuran en la novela que inspira el film, como el Puente de la Amistad, el Aeropuerto Guaraní, la represa de Itaipú y distintos sectores del centro de Ciudad del Este, donde incluso se desarrolla una de las principales escenas de acción.

No sería la primera vez que Michael Mann filmaría en nuestro país, ya que en 2005 grabó varias escenas de la película Miami Vice en la misma Ciudad del Este.