El amigo que nunca abandona

En el Hospital Nacional de Itauguá se vivió una escena sumamente conmovedora, en la que un perro tuvo una muestra de fidelidad incondicional al permanecer junto a su dueño durante todo el proceso de atención médica que tuvo que enfrentar.

El animal estaba con una gastada bandera paraguaya atada a su cuello, y acompañó a su amigo hasta el área de ecografía, esperó pacientemente durante el estudio y, al verlo salir acostado en una camilla, comenzó a ladrar insistentemente, al parecer intentando mostrarle que permanecía con él.

La historia la compartió la página animalera Olfateando Huellas, siendo relatada por Herminia Benegas, quien destacó la actitud del animal.

Según se sabe, el paciente es un mochilero que lleva aproximadamente dos años viviendo en Paraguay. La imagen del perro, luciendo la bandera paraguaya, conmovió a quienes presenciaron la escena y rápidamente se viralizó en redes.