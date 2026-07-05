Loperro tiran lista de quiénes de los leones tendrán aún la edad para chutar en el próximo mundial

¿Quiénes estarán aún en edad para chutar en el próximo mundial? Foto AFP

Muchos de los peloteros de la albirroja tuvieron su último mundial este 2026, ya que por la edad no llegarían bien para el siguiente, que se chutará en el 2030.

Loperro afirman que se podría ir viendo ya reemplazantes e ir probándolos en la Copa América, que se jugará en dos años más en Estados Unidos, además de ir sacando nuevas figuras y poder llegar mejor al siguiente mundial, ya que algunos chutes se jugarán en nuestro país.

La lista de peloteros y cuántos años tendrán para el siguiente mundial:

-Gatito Fernández (42)

-Gustavo Vel{azquez (39)

-Fabián Balbuena (38)

-Gabriel Avalos (38)

-Gastón Olveira (37)

-Gustavo Gómez (37)

-Junior Alonso (37)

-Miguel Almirón (36)

-Kaku Romero (35)

-Alex Arce (35)

-Andrés Cubas (34)

-Tony Sanabria (34)

-Omar Alderete (33)

-José Canale (33)

-Juan Cáceres (30)

-Orlando Gill (30)

-Braian Ojeda (30)

-Isidro Pitta (30)

-Ramón Sosa (30)

-Mauricio Magallanes (29)

-Matias Galarza (28)

-Gustavo Caballero (28)

-Diego Gómez (27)

-Damián Bobadilla (27)

-Julio Enciso (26)

-Alexandro Maidana (24)