Periodista alemán apoyó a la Albirroja terminó siendo tye raku

Periodista alemán que criticó a la Albirroja nos terminó apoyando para el partido con Francia.

Jonas Friedrich, periodista alemán que había asegurado que Paraguay era un equipo de tercera categoría, y que la selección germánica no tendría problemas en eliminarnos, apareció con la camiseta albirroja en redes luego de que saquemos a Alemania del Mundial, solo para que termináramos perdiendo 1-0 con Francia.

”No hay predicciones de tercera clase hoy. En su lugar: ¡Todo lo mejor para Paraguay contra Francia y más allá!”, dijo el periodista en el posteo en el cual llevaba la camiseta paraguaya de cara al juego ante los galos.

Hay que recordar que los perros no le perdonaron sus primeros dichos sobre la Albirroja luego de que elimináramos a Alemania, llenando su perfil de comentarios echándole en cara sus dichos originales sobre nuestra sele.

Lamentablemente para él, en lugar de arreglar las cosas, las terminó empeorando ya que ahora los perros lo acusan de tye raku.