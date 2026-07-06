Asalto tipo comando en Galería de Ciudad del Este

Un asalto tipo comando bastante violento tuvo lugar en la Galería Jebai Center del microcentro Ciudad del Este, con siete hombres armados irrumpiendo en el complejo comercial, forzando varios accesos y apoderándose de dinero en efectivo y otros bienes cuyo valor aún está siendo cuantificado.

Agentes del Departamento de Investigaciones de Alto Paraná detuvieron a cuatro guardias de seguridad privada que prestaban servicios en el lugar como parte de las primeras diligencias, todo esto por disposición del fiscal Alcides Giménez buscando determinar si tuvieron algún grado de participación o responsabilidad en el hecho.

Los detenidos en cuestión son Asalio Aguayo Núñez (51), Antoliano Saucedo Aquino (61), Enrique Paredes de Isasa (26) y Daniel Ernesto Franco Franco (33), quienes quedaron a disposición de la Fiscalía mientras continúan las investigaciones.

Durante la inspección del edificio donde está la Galería, los investigadores constataron importantes daños en varios locales comerciales. Las casas de cambio Alberdi y La Fortuna presentaban signos de haber sido violentadas, aunque preliminarmente no se reportaron pérdidas en dichos locales.

Asimismo, en el local Tres Círculos se encontró un boquete y en una oficina administrativa situada en el segundo piso se investiga la desaparición de unos 50.000 dólares en efectivo.

El grupo delictivo habría actuado utilizando armas largas y cortas y luego escapó a bordo de un vehículo.