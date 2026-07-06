[VIDEO] ¡Chinwenwencha! Marilina tiró una frase candente a cantante de ashá

El cantante curepa El Lauta quedó enamorado de la cultura paraguaya y del idioma guaraní después de grabar un tema musical junto a la reina de la cumbia Marilina Bogado.

El curepa le dijo a la compatriota que quería aprender algunas frases en guaraní para usarlo cuando venga al país ndaje, y la cantante tradujo una pregunta con una respuesta bastante fuerte y subida de tono que no tenía nada que ver con la palabra que se le preguntó.

Pero a loperro pues no se les escapa casi ningún detalle y ya especularon que Marilina le estaba tirando alguna indirecta al artista curepa voi.

El Lauta le preguntó: ¿cómo se dice te quiero dar un beso?, y la compatriota le respondió en guaraní: “rohetusé”.

“La próxima vez que voy a Paraguay le debo decir a una chica ‘rohetusé’, lo voy a usar. Y si quiero decirle tipo ‘te quiero comer la boca’ por ejemplo, ¿cómo le pregunto?”.

Marilina le contestó: “ha’use nde juru”, entre risas, a lo que El Lauta he’i, “o sea cuando me voy a un boliche y le dijo a una chica que me gusta: ‘ hei ha’use nde juru’, ¿funciona?. Y si ponele que estamos de joda en el boliche, si le dijo che...me quiero ir con vos a mi casa? ¿Cómo le digo?

Ha upepe el tema se salió de control porque Marilina le tiró una frase bastante fuerte, que hizo parar la oreja a más de uno con su respuesta errada.

“Yaha ja poro…”, le contestó la artista entre risas, el argentino y luego corrigió la frase a “jaha cherogape”.

“Para mí que le estaba tirando indirectas”, “epillá pio”, “diablos señorita”, “mansas indirectas”, “pobre Will, un cuerno mas no es nada, ya estará acostumbrado”, “acá en los boliches de Paraguay las chicas no van a entender si les hablas en guaraní” fueron algunas de las frases con las que respondieron los internautas.