Defensa a Mbappé: “al paraguayo también le encantan las travestis”

“Basta ya con el tema de Mbappé, dejenle en paz, en nuestro país demasiado mucho Mbappé también tenemos, que comen travestis, gays o lo que vengan, cara dura esos tipos que alzan en su estado burlándose de Mbappé, callense nomas (sic.)”, dijo Toñito a través de sus redes sociales para criticar a los compatriotas que se burlan del delantero galo.

Los rumores acerca de Mbappé comenzaron en el año 2022, cuando la prensa europea habló del rumor que decía que el jugador habría tenido un romance con Inés Rau, una famosa modelo transgénero.

Este dato no pasó desapercibido para la fanaticada futbolera, con hinchadas como por ejemplo la argentina utilizando dicho rumor para burlarse del delantero en sus cánticos.