El Gobierno repudia dichos de Celeste Amarilla sobre Mbappé

El Gobierno de la República del Paraguay emitió un comunicado en el cual rechaza las expresiones de la senadora Celeste Amarilla, dirigidas al capitán de la selección nacional de Francia, Kylian Mbappé, las cuales afirma son “contrarias a los valores y principios que inspiran la convivencia pacífica y el respeto a la dignidad humana que nuestro país promueve”.

El comunicado manifiesta “El Paraguay es una República democrática regida por el principio de separación e independencia de los poderes del Estado y, en este contexto, las manifestaciones de la referida legisladora corresponden exclusivamente al ejercicio de su responsabilidad individual como integrante del Poder Legislativo y de ninguna manera representan la posición del Gobierno de la República del Paraguay ni del pueblo paraguayo”.