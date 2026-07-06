Hubo manoteada jefe de celulares en fiesta luqueña

Este pasado domingo tuvo lugar, en la Ciclovía Valois Rivarola de la ciudad de Luque, la tradicional fiesta del “Kure Luque Ára”, considerada la mayor fiesta cultural y gastronómica de “la república” auriazul. No obstante, no todo fue alegría y farra, ya que se habrían registrado numerosos robos de celulares durante los festejos.
Según la Policía Nacional, el modus operandi de los malvivientes sería el de enrolar a niños y adolescentes en medio de la multitud para aprovechar la distracción de las personas y de esa manera poder hurtar los objetos de valor.
Además de esto, y a pesar de que en líneas generales las fuerzas de seguridad evitaron hechos de violencia, dos personas fueron detenidas debido a una pelea durante el despeje del predio.