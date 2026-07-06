Kylian le quiso besuquear a nuestro lateral derecho

De que el encuentro entre Paraguay vs. Francia tuvo de todo no hay dudas, pero, que haya habido duelos con tinte un poco “cariñosos” si que llama la atención. Y es que nuestro lateral derecho, Juan Cáceres, contó tras el partido que tuvo varios cruces con el capitán francés, Kylian Mbappé y, en uno de ellos, el “10” le dijo algo que le dejó descolocado.

“Me dijo ‘¿me querés dar un beso?’”, relató Cáceres en charla con la cadena argentina TyC Sports. En medio del asombro del cronista y de todos, el lateral albirrojo, con una sonrisa de oreja a oreja, agregó que hasta le respondió con más cariño. “‘Y bueno, ya que estamos...’ le dije”, comentó Cáceres entre risas.

Esta situación dejó todo tipo de comentarios en redes sociales y, la hinchada albirroja obviamente le dejó su mensaje al capitán de Francia.

Luego, Cáceres explicó también que en algunos momentos también hubo “caricias” para el “10”, pero no precisamente de esas que le gustan. “Por suerte jugaba más en el centro que por mi lado, pero le tenía que meter porque sino se me iba”, respondió también entre risas.

Al final, ya en modo serio, Cáceres también se refirió a las polémicas que se generaron tras el partido y los reclamos que hicieron los franceses por el juego físico de Paraguay. “Un colega tuyo (periodista) dijo que recién Mbappé salió a hablar y dijo que jugamos un partido sucio, pero nosotros hicimos lo nuestro”, resaltó el lateral que fue uno de los más aplaudidos en esta Copa del Mundo en la selección paraguaya.