La producción de Oscar Romero y su señora a la espera de la cigüeña

“Nuestro amor creció, nuestra familia también” escribió Jani González en sus redes, acompañando de unas tiernas fotos junto a Oscar Romero.

La pareja está en la dulce espera del segundo integrante de la familia. Se viene Gianlucca y Jani agradeció a su pareja por el apoyo incondicional.

“Gracias, Dios, por el hombre que elegiste para caminar conmigo, por el esposo que amo y el padre excepcional que tienen nuestros hijos. No podría imaginar un mejor compañero para vivir este regalo llamado familia. Lo mejor aún está por llegar” escribió la mami.

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