Las esposas de los peloteros albirrojos apoyaron a full a sus menas

Las esposas de los peloteros de la querida Albirroja demostraron que el acompañamiento para brindar soporte emocional a sus maridos durante el desarrollo del Mundial 2026 fue algo bastante importante.

Uno de los jugadores más destacados, pese a la bajada de caña que recibió antes del inicio de la competencia fue el arquero Orlando Gill. Su lapa, Meli Ávalos, compartió un mensaje para su ména en las redes sociales, acompañado de una foto de la familia en las gradas del estadio mundialista.

“Es una verdadera locura todo lo que estamos viviendo, aún no logro asimilar después de tantas críticas y mensajes malos que recibimos tanto él como yo, hoy estamos viviendo esta felicidad!!! Los tres, Orlando, Lauti y yo, así siempre nos van a encontrar juntos , unidos, con mucho amor, felicidades amor de mi vida, gracias por dejar la vida por todo un país, gracias por la garra y el empeño y sobre todo muchas gracias porque no dejas que las malas personas y la críticas malas te hagan mal!! Gracias por no dejar caer la toalla. Te amo y te bendigo como esposa, estoy más que orgullosa y feliz”, escribió Meli en su Instagram.

En tanto que Alexia Notto, esposa de Miguel Almirón, también destacó el sacrificio y entrega de “Miggy” y de cada uno de los jugadores de la selección nacional que dejaron todo dentro del gramado de juego.

“No siempre el marcador refleja la garra, la pasión y el corazón que hay detrás. Mi amor, estoy demasiado orgullosa de vos. Sé todo el sacrificio que hiciste, las horas de trabajo y el inmenso amor con el que defendés estos colores, para nosotros siempre vas a ser un orgullo”.

Luego posteó, “Albirroja, gracias por dejar la vida en la cancha, por demostrar la garra guaraní, por luchar hasta el último minuto y por nunca bajar los brazos. Hay partidos que no se ganan en el resultado, pero sí en la entrega, el compromiso y el amor por la camiseta”. Alexia omoĩ que terminó el Mundial 2026 para Paraguay, pero nunca la fe, “Dios sigue escribiendo la historia y sus planes siempre son perfectos, ¡Vamos Paraguay, siempre!”

La creadora de contenidos cafetera Melissa Cardona, esposa de Julio “La Joya” Enciso, también ponderó la entrega total de su marido en los chutes de la selección paraguaya. “Lo diste todo, dejaste el alma, entregaste el corazón y defendiste cada minuto con orgullo. Termina un mundial para nosotros, pero comienza una historia que el mundo jamás va a olvidar. Hiciste historia, mi amor, tu país te aplaude, el mundo ya sabe lo grande que eres y yo le doy gracias a Dios por permitirme caminar a tu lado. Estoy y estaré siempre orgullosa de vos. Te amo infinitamente”.

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