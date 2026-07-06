Le juró amor eterno con un “¡Ndera!, perdió Paraguay”

Desde hace varios meses, Yanny Areco, oriunda de Bella Vista Norte, y Celso Ortiz, de Ciudad del Este, venían planeando con mucha ilusión su boda. Ella, quien se hizo viral tras ser bajada de un colectivo en Chile por defender el mate, tenía todo listo para el gran día. Sin embargo, la fecha elegida coincidió con el partido entre Paraguay y Francia.

Lejos de cambiar los planes decidió darle un toque muy especial a la celebración. Toda la decoración fue al estilo albirrojo y, pese a que muchos le recomendaron no hacerlo por si Paraguay quedaba eliminado, la pareja mantuvo su idea. Incluso, el novio llevó una camiseta de la Albirroja debajo del traje.

La tensión se sintió antes de entrar al altar. “No sé si estaba más nerviosa por casarme o por el partido. Me dieron ganas de llorar al entrar a la ceremonia luego del partido. Todos mis invitados tenían caras tristes, pero por ser mi momento especial no se pusieron a llorar”, contó la novia a Crónica.

“La que no pudo contener el llanto fue mi cortejo; ella se puso a llorar por la eliminación y la tuvimos que contener antes de empezar la ceremonia. Es más, yo misma lloré y no sabía si estaba llorando por la eliminación o por la emoción de mi boda”, confesó Yanny entre risas.

Ni en pleno casamiento dejaron de hablar de fútbol. “Lo más simpático fue que estábamos en plena ceremonia. Durante la oración, mi novio me habló al oído y me dijo: ‘Ndera, perdió Paraguay’. Le contesté: ‘Sí, ¡qué pucha!’ Los dos somos muy fanáticos. Pensé que me iba a decir: ‘Te amo, mi amor’, y me habló del partido”, recordó entre risas.

Yanny dijo que no sabía si lloró de emoción o de tristeza por la eliminación de la Albirroja.

Con el paso de las horas, la tristeza fue quedando atrás y llegó el momento de disfrutar. “Después se nos pasó porque Paraguay no perdió mal y eso nos animó, lo dieron todo en la cancha. Además, había una fiesta. Muchos me cuestionaron la decoración por si Paraguay perdía, pero hice eso sin importar el resultado. Estamos orgullosos de nuestra selección”.

LOS INVITADOS SE HICIERON TÉCNICOS HE’I

Como era de esperarse, una vez terminada la ceremonia, el partido siguió siendo tema de conversación entre los invitados. “Después de la ceremonia empezaron los comentarios del partido. La gente empezó a hacerse de técnico y cuestionó a Alfaro por meter a ciertos jugadores y no a otros”, aseguró.

La fiesta parecía más un estadio, ya que todos estaban vestidos con la casaca de Paraguay.

“Todos los invitados estaban vestidos de albirrojo; parecía más un estadio que una fiesta de boda. La fiesta fue solo familiar y asistieron casi 100 personas. Al principio todos tenían la cara larga, pero después vino el bailongo y nos quedamos hasta las 4 de la mañana, cuando el frío hizo correr a mis invitados”, finalizó.