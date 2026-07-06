[VIDEO] Lilian Ruíz aclara: “Yo no fui vestida de Virgen de Caacupé”

La Emperatriz del Mundial Lilian Ruíz salió con todo a desmentir en redes sociales a las personas ñañalas que salieron a decir que ella se había presentado en el estadio donde chutó Paraguay ante Francia, vestida de la Virgen de Caacupé ndaje.

“A la gente que habla desde la ignorancia le aclaro algo muy simple: yo no fui vestida de la Virgen de Caacupé. Mi atuendo representaba a Paraguay, con nuestros colores patrios. Lo único que llevé fue una imagen de la Virgen de Caacupé en mi corona, como símbolo de fe, protección y devoción”, escribió la cuerona en su Instagram.

Luego lanzó su artillería pesada contra los criticones, “antes de criticar y burlarse, hay que aprender a observar y entender: una cosa es vestirse de la Virgen y otra muy distinta llevar su imagen con respeto, yo jamás me burlaría de mi fe ni de algo tan sagrado para el pueblo paraguayo. Mi intención fue homenajear a nuestra cultura y a nuestra fe”, gatilló en la web.

En cada partido que chutó la Albirroja en el mundial, Lilian Ruiz apareció con un traje distinto. Con un atuendo de plumas homenajeó a la india guaraní, ante Francia se lució con un vestido de pedrería y ñandutí.

“Mi vestido fue una alegoría a Paraguay: al arte, a la fe, a la mujer paraguaya y a nuestra bandera”, comenzó contando Lilian Ruiz sobre el traje con el que entró a la cancha a alentar a la Albirro ante los franchutes.

La capa totalmente de ñandutí representa nuestras raíces, el trabajo artesanal, la delicadeza y la historia de nuestras manos creadoras, comentó. “Los colores patrios los llevé con muchísimo orgullo, porque quería que mi presencia en el estadio no fuera solamente un look, sino un mensaje: Paraguay está presente, Paraguay tiene cultura, belleza, garra e identidad”, comentó la rubia, quien lució en la cabeza una gran corona con la imagen de la Virgen Azul de Caacupé.

“Es lo que representa al Paraguay, la patrona real”, comentó sobre la Virgen en su cabeza. Contó que fue un proceso de varios días para sacar una idea de cómo podía hacer un traje alucinante, que llame la atención en las gradas y que sea bien nuestro.

“No quería improvisar nada. Quería que cada color, cada textura y cada pieza tuviera un significado. Más que un vestido, fue una creación pensada para representar al país con respeto, brillo y mucha emoción”, comentó Lilian quien agregó que el traje estuvo a cargo de Leedols y la capa hecha por una diseñadora mexicana de nombre Jessica García.

Para ella fue impactante el recibimiento de la gente, porque apenas llegó, mucha gente se le acercó para sacarse fotos y mirar más de cerca el traje. “Me preguntaban qué representaba. Eso me llenó el corazón, porque sentí que mi objetivo se cumplió: llamar la atención, pero también hacer que el mundo mire un pedacito de Paraguay”, contó.

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