“Más sucio es el desprecio que demostraron”, gatilló

Gustavo Morínigo, exreferente del seleccionado nacional, habló con Crónica sobre la participación de la Albirroja, señalando que “no hay nada que reprochar” y que “fue un mundial esperanzador”, ndaje voi. Avei opinó sobre los dichos de que jugamos “sucio” que “puede no gustarles, están en su derecho, pero no pueden hablar de suciedad cuando ellos se comportan de esta manera me parece peor”, lanzó.

“Para mí tácticamente fue perfecto en lo defensivo, en la actitud y en lo que hay que poner, me parece que no hay nada que reprocharle a nadie, es más, todos los paraguayos nos identificamos mucho por lo que hicieron ellos, era un poquito de lo que queríamos, ver la verdad. La entrega, la fuerza, la garra, el defender un poco la esencia nuestra”, le bajó de entrada acerca del juego contra Francia.

Morínigo avei agregó que “nos faltó un poquito de tranquilidad, para la otra parte que es la ofensiva, creo que lo expusimos mucho a Julio con pelotazos, estaba muy solo, siempre fue sometido por los 3 de Francia que quedaban en el fondo”, siguió.

“Tenían velocidad y fuerza, hizo un gran esfuerzo (Julio), no se vio mucho su fútbol como en partidos anteriores, pero era lo que teníamos que hacer en este partido, por lo que es Francia”, sostuvo.

El entrenador avei remarcó que nos faltó “animarnos más a jugar, luego lo del penal ya es un error en la toma de decisión, pero no hay nada que reprochar. Francia recién tuvo una chance a los treinta y tantos, intentaron más con remates desde afuera”.

Jugamos a lo que sabemos

“Yo escuché hablar de jugar sucio, creo que lo más sucio que hay en la vida es en la manera que se comportan, el ego y el desprecio que demostraron. Nosotros jugamos a lo que sabemos y está. Puede no gustarles, están en su derecho, pero no pueden hablar de suciedad cuando ellos se comportan de esta manera me parece peor”, sostuvo.

Sobre Orlando Gill

“Fui uno de los primeros que lo llevó a Orlando (selecciones juveniles), yo estoy feliz, felizmente sorprendido, hizo un gran torneo, ya estaba feliz porque estaba en San Lorenzo, mérito 100% de él, creo que es así, el jugador se hace solo, los que estamos alrededor solo damos oportunidades”, mencionó.

“Tuvo un gran mundial, un gran nivel, la felicidad es tremenda. Muy contento, es un chico humilde, buena gente, se merece”, agregó.

PARA EL PROFE

“RECUPERAMOS

NUESTRA ESENCIA”

En cuanto a la Copa del Mundo que realizó la selección, he’i que “el mundial de Paraguay me gustó en partes, buscamos mejorar en esto, me gustó desde las eliminatorias porque recuperamos nuestra esencia como país, como fútbol de lo que ya nos había llevado a 4 mundiales seguidos. Me parece que fue un mundial esperanzador para mí porque pondría como punto de partida detalles a mejorar y por supuesto a prepararnos para el siguiente mundial en el cual ya estamos”, declaró.

“Superarnos a nosotros mismos, por supuesto mejorando lo que ya hicimos ya que es bastante bien el nivel”, manifestó avei.