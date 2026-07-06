Mbappé contra Celeste Amarilla… Y si, es en serio

“Madame Celeste Amarilla. Usted es una mujer despreciable e indigna de su cargo. Usted no representa al Paraguay, ese país que ha exudado pasión y honor a lo largo de toda la competición. Por su inconsciencia y su racismo sin complejos, el mundo entero ya ha olvidado el recorrido y el esfuerzo histórico que sus jugadoras lograron durante esta copa del mundo, dejando paso a una dama incompetente que ofrece la peor imagen posible de su país. Nunca permitiré que personas como ella tengan la libertad de propagar su odio y su racismo por todo el mundo”, dijo la estrella del Real Madrid en su publicación.

La senadora opositora dijo entre otras en su cuenta de X acerca de Mbappé: “no aprendió ni a escribir, en vez de leche materna chupaba cocos y lo más instruido que escucho eran chimpancés. Le hubieras mostrado el dedo Orlando Gill, yo lo hago en el senado y no pasa nada (sic.)”.

Por si eso fuera poco, la propia Federación del Fútbol Francés también se pronunció sobre los dichos de la legisladora paraguaya a través de su cuenta de X, e incluso advierte que tomarán acciones legales.

“Los comentarios racistas de la senadora paraguaya Celeste Amarilla dirigidos a Kylian Mbappé son totalmente aberrantes e inaceptables. ¿Cómo se puede sostener un discurso de este tipo?

Estos comentarios son delictivos y condenables. Deben ser perseguidos aquí como en cualquier otro lugar. La FFF presenta una denuncia ante el parquet con el fin de iniciar acciones judiciales. La Federación brinda su total apoyo a su capitán, a sus jugadores y, de manera más general, a todas las víctimas de tales comentarios odiosos. Más que nunca, la FFF tiene la intención de luchar contra el racismo y toda forma de discriminación.

Estos comentarios deshonran a quienes los emiten y a quienes los difunden. Los jugadores del Equipo de Francia representan a Francia, es nuestro país el que está siendo insultado", reza el comunicado de la FFF.

Cabe resaltar que la actitud de Mbappé durante el partido de Francia ante Paraguay fue muy criticada, entre otras cosas por haberse negado a pasarle la mano a Orlando Gill al finalizar el partido que su selección ganó por 1-0.

Bruto no aprendió ni a escribir, en vez de leche materna chupaba cocos y lo más instruido que escucho eran chimpancés. Le hubieras mostrado el dedo Orlando Gill, yo lo hago en el senado y no pasa nada !!! https://t.co/9TAVQoGVsb — Celeste Senadora (@CelesteSenadora) July 5, 2026

Madame Celeste Amarilla,

Vous êtes une femme méprisable et indigne de sa fonction.

Vous ne représentez pas le Paraguay, ce pays qui a transpiré la passion et l’honneur tout au long de la compétition. Par votre inconscience et votre racisme décomplexé, le monde entier a déjà… pic.twitter.com/EnYmgQXvPL — Kylian Mbappé (@KMbappe) July 6, 2026