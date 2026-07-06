¡Ñandejara! Kim Kardashian presentó la biquini mas pequeña del mundo

¡No puede seeer! Kim Kardashian alegró la vista del mundo entero al aparecer con los nuevos diseños y trajes de baño de su marca, y confirmó que las biquinis que se vienen para el verano te van a tapar apenitas.

En la primera foto de sus redes la empresaria aparece con un modelo animal print, que es uno de sus estampados favoritos. Una diminuta biquini llamó la atención del rollo, ya que solamente tapa lo escencial.

“Nuevo lanzamiento. Skins micro fits everybody”, escribió la estrella al pie de las fotos, haciendo referencia al tamaño micro de las piezas.