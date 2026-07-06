[VIDEO] ¡La albirroja está en casa!

Esta mañana bien temprano regreso al país la albirroja, y a pesar del horario y del frío intenso, mucha gente fue a recibirlos al aeropuerto.

Un poco después de las 6, los muchachos junto al cuerpo técnico bajaron del avión que los trajo luego de su participación en el Mundial 2026 y fueron recibidos por el presidente Santiago Peña, quien entre otras cosas pidió a Alfaro que continúe al frente de la sele. “En ningún lugar te van a querer más que en Paraguay” le bajó el presi.

Por su parte, el capi Gustavo Gómez tuvo a su cargo las palabras en representación de sus compañeros. “Estoy orgulloso de mis compañeros, de representar a mi Selección y más que nunca orgulloso de ser paraguayo”.

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