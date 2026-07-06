”¡Orgullosos!” y “¡Gracias!” Las dos palabras que inundaron las redes sociales en nuestro país y en cada rincón del mundo donde esté un paraguayo luego de la gran muestra de valentía y coraje que los jugadores de la Albirroja mostraron ante Francia en los octavos de final de la Copa del Mundo 2026.

Dejando de lado por un rato el dolor por la eliminación, y luego de haber masticado ya la bronca por la forma en que se dio la caída, el sentimiento que infla el pecho es de satisfacción por haber visto a nuestros leones llevar nuevamente bien en alto la bandera paraguaya.

Desde bien temprano este domingo también los hinchas comenzaron con la campaña en redes sociales para ir a darle la bienvenida a la selección en el aeropuerto “Silvio Pettirossi”. La convocatoria rápidamente corrió entre los hinchas quienes al toque dijeron que sí y se prendieron a la idea.

El plantel que comanda el profesor Gustavo Alfaro llega esta madrugada a nuestro país,(02:00 aproximadamente) y los fanáticos están con todo para ir a recibirlos como se merecen. “¡Vamos todos al aeropuerto! Que sientan nuestro orgullo y agradecimiento. Después, nos encontramos en el Panteón para celebrar esta alegría que nos une a todos. ¡Gracias por dejarlo todo en la cancha!”, posteó en su cuenta de “X”la usuaria @ka_ibanez, una de las que tiró la idea.

Sin dudas, este grupo de jugadores se metió en el corazón del hincha que está más que agradecido y orgulloso por cómo defendieron la camiseta paraguaya y se lo hacen sentir.

Hasta el “Chila” los felicitó

Uno que durante casi toda la Copa del Mundo estuvo con la guardia alta y criticando muchas veces a la Albirroja fue José Luiz Chilavert. Pero, después de lo que vio ante Francia, el exarquero y capitán de nuestra selección parece haber recapacitado y dejó por un momento la lengua filosa para saludar al plantel paraguayo y felicitarles por el gran mundial que se mandaron. “Queridos Jugadores, Cuerpo Técnico y Cuerpo Médico, ustedes han caído con dignidad, defendiendo la historia de Paraguay, de lucha y amor propio. A prepararse para los próximos desafíos. Estarán siempre en nuestros corazones“, escribió el “Chila” en su cuenta oficial de “X” tras la dolorosa caída ante los franceses.