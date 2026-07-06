Padre e hijo pasan tiempo de calidad en la Comisaría

Ambos quedaron detenidos en la Comisaría 5.ª de Hernandarias, siendo el conductor del biciclo el joven de 18 años que manifestó no contar con licencia de conducir. El mismo iba acompañado de su padre de 51 años en el vehículo, mientras el procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 22:40 sobre las calles César Gianotti y Acosta Ñu, en el barrio Nuestra Señora de la Asunción.

Según lo que informa la Policía, todo ocurrió durante una patrulla preventiva cuando los agentes verificaron una motocicleta Kenton GL150, cuyo conductor, como se mencionó, indicó que no poseía licencia de conducir. Al intentar trasladar a los ocupantes hasta la comisaría para identificarlos, estos se retiraron del lugar, dejando abandonado el biciclo.

No obstante, posteriormente el conductor regresó acompañado por otras personas y, de acuerdo con los efectivos policiales, intentó retirar el vehículo por la fuerza. En ese momento también se identificó a un menor de 16 años que acompañaba al conductor, siendo luego entregado a un familiar suyo.

Por disposición del fiscal de turno, Miguel Figueredo, fueron aprehendidos padre e hijo, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público. La motocicleta también quedó incautada como parte del procedimiento.