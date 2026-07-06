Pide ayuda para identificar al que atropelló su vehículo

La mujer explica que esto ocurrió el pasado lunes 29 de junio, a partir de las 22:00 hs, luego del partido Paraguay-Alemania, cuando su móvil fue chocado mientras estaba estacionado sobre la calle Bertoni c/ Raúl Carmona de Asunción. El conductor, según asegura, huyó cobardemente.

El vehículo sospechoso es un Ford Ranger Raptor, colo gris oscuro o negro, llevando un cobertor en la carrocería. El daño visible que tendría debido al choque sería el faro izquierdo y la parrilla rota a causa del fuerte impacto. El responsable huyó por la calle Bertoni con dirección a la Avenida República Argentina.

La víctima pide la solidaridad de los vecinos, comercios y edificios sobre la mencionada calle, entre Raúl Carmona y República Argentina, y también sobre esta misma avenida, solicitando que revisen sus cámaras de circuito cerrado a partir de las 22:00 hs de esa noche para capturar la chapa.

Así mismo, pide a los distintos talleres de chapería, pintura y casas de repuestos que estén atentos y notifiquen si es que a uno de sus locales ingresa una Ranger Raptor gris oscuro buscando cambiar con urgencia el faro delantero izquierdo. La conductora afirma que cualquier información es de vital importancia para la denuncia en la Comisaría .

Dejó el número de teléfono 0984 850 022 para un eventual contacto.