Por un sueño y por su país: ¡Sortean su auto!

La familia de la joven decidió rifar su auto para llegar a la feria de ciencia.

Tania Cardozo está a un paso de cumplir el sueño que cualquier joven apasionada por la ciencia anhelaría: representar a Paraguay en una prestigiosa feria científica en Madrid, España. Pero el camino no es fácil. También hay un enorme desafío: su familia decidió rifar el único vehículo que tienen para reunir el dinero necesario y hacer realidad ese viaje que podría cambiar el futuro de esta brillante joven de 17 años.

“Mi deseo es representar el proyecto de investigación que realicé en el 2025. Ya tuve la oportunidad de presentarlo en Lima, Perú, y de allí conseguí la acreditación para participar en la feria en España, en septiembre”, empezó contando a Crónica la joven de Capitán Miranda, Itapúa.

Su investigación nació de una realidad que cada vez preocupa más. “El proyecto trata de cómo la tecnología está afectando, tanto de manera positiva como negativa, a los niños. Hoy en día están muy relacionados con los dispositivos, lo que incluso crea una dependencia emocional hacia ellos”, comentó.

Pero eso no es todo, sino que también “provoca retrasos en el habla y, en muchos casos, dificulta la comunicación de manera correcta. Pero también investigué que estos mismos dispositivos pueden aportar beneficios si se les da el uso adecuado”.

Ahora, el mayor desafío ya no está en la investigación, sino en conseguir los recursos para viajar y dejar en alto el nombre de Paraguay.

“El costo del viaje y la inscripción son muy elevados. Por eso mi familia decidió rifar el vehículo familiar. La meta es vender 3.000 boletas a un costo de G. 50.000 cada una, ya que solo la inscripción supera los 1.500 euros, sin contar el pasaje ni la estadía, porque la feria dura una semana”, comentó.

Además, como es menor de edad, es indispensable que su familia la acompañe.