¿Privilegio de local? Balogun habilitado para jugar ante Bélgica

El delantero estadounidense Folarin Balogun finalmente podrá disputar el partido de su Selección por los Octavos de Final del Mundial ante Bélgica, esto debido a que la FIFA decidió dejar en suspenso la sanción de no jugar un partido que tenía debido a recibir una roja directa en el partido ante Bosnia Herzegovina.

Esta había sido debido a un pisotón contra el jugador bosnio Tarik Muharemović, en una acción que fue revisada por el VAR para llevar a la expulsión. No obstante, el DT de EEUU, el argentino Mauricio Pochettino, cuestionó dicha decisión considerándola exagerada, por lo que la FIFA decidió hacer una revisión técnica.

Finalmente, la matriz del fútbol mundial concluyó que la decisión tomada por el VAR no se ajustó estrictamente a los protocolos establecidos, por lo que recurrieron a la suspensión de la sanción a Balogun. El jugador es el principal goleador de los yanquis, por lo que representa la vuelta de un jugador clave.