Opa el amor entre Vane Nicole y el hijo Malala

La relación entre Bruno Olitte, hijo de Malala, y la modelo e influencer Vane Nicole, llegó oficialmente a su fin luego de seis años. Esta última salió a hablar del tema y a aclararlo, ya que afirma que recibe constantes mensajes y vídeos con cosas en las que ella señala que ya no tiene nada que ver.

En este sentido, durante este último fin de semana, a Bruno se lo vio bailando muy arrimado con una chica que no era Vane, razón por la cual esta decidió salir a revelar que la relación ya estaba terminada.

Durante el tiempo que duró, hubo mucha polémica detrás de la pareja, ya que incluso la propia Malala salió a decir unas cuantas cosas de su ahora ex nuera.