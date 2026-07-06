Sellaron la historia de amor con la albirroja puesta y el libro hũ

Kiara Coronel y Osmar Legal dejaron boquiabierto al rollo cuando viralizaron un momento hermoso en las redes sociales. Dieron el sí y unieron sus vidas, péa he’ise hína que son marido y mujer.

“Era la última oportunidad de casarnos de gala: con la casaca de la Albirroja puesta. Ambos amamos nuestro país y sentimos que hacemos patria desde el lugar que nos toca”, dijo Kiara en charla con Crónica.

“Nos emocionamos mucho en la boda. Fue un sello que nos ayuda a ordenar las cosas. Somos fanáticos del amor. Nos olvidamos de donde estábamos y nos sumergimos en el disfrute de dar ese paso que tanto queríamos sin vueltas, sin pensar en números, en lista de invitados, sino enfocados en nosotros y nuestro amor”, contó cómo vivieron la noche más hermosa de sus vidas.

“A veces nos perdemos en trámites y nos olvidamos de hacer lo que realmente queremos de manera genuina y cómo estamos. Ambos somos personas sencillas. Fue la boda que siempre quise. Distinta, donde el amor es protagonista”, confesó la rubia de la televisión.

El juez puso el anillo de compromiso en noviembre del 2025. A partir de ahí iniciaron los planes, pero sin algo en concreto, contó la novia, “no sabíamos cuándo, dónde, ni cómo. Tenemos muchos amigos, o sea yo realmente, mucha gente que estuvo desde el inicio con nosotros, apoyando la pareja, entonces nos perdimos un poco pensando en cómo hacer, y si tener un gasto tan grande era oportuno”.

Muy tristes por la eliminación de Paraguay, pero felices por el desempeño mundialista decidieron casarse en el lugar donde fueron a ver el partido de la Albirroja con sus familiares, algo bien íntimo y fuera de serie. ¡Pero qué purete! La boda civil fue en el Lido Bar.

Ceremonia loca y emotiva

“A lo loco, para muchos, hablamos con una oficial del Registro Civil, que se fue hasta el Lido Bar y nos casó. Cuatro primos míos fueron los testigos. Nos pareció genial dejar de dar vueltas con el asunto y casarnos en un lugar al que siempre vamos, con gente que siempre apoyó nuestro amor, y con la Albirroja puesta. Nos casamos pasadas las 00 horas de este 5 de julio. Fue muy emotivo. Todo el personal del Lido Bar celebró con nosotros y se emocionó hasta las lágrimas”, contó la genia de “Amiga date cuenta”.

Golazo hicieron los dos en una Copa del Mundo inolvidable. Por motivos laborales y de organización todavía no hay luna de miel ndaje, pero planifican un destino mbarete para seguir celebrando el amor a la par de escribir más historias juntos.

Una pareja purete

Los tortolitos coincidieron en que lo más lindo que tienen como pareja es el nivel de compañeros que tienen, “hablamos como amigos, nos aconsejamos desde el corazón y entendemos que la base de todo vínculo es el diálogo. Aprendimos a conversar sobre las cosas incómodas, como también de las cosas lindas. Es el camino para lograr que dos mundos diferentes puedan unirse. Nos priorizamos mucho, priorizamos a nuestra familia, estar juntos, generar recuerdos”, contó ella.

El juez destacó con tutti el estilo de su patrona pyahu, “lo más lindo de Kiara es la capacidad de autocrítica y sensibilidad. Ella me hace sentir priorizado y amado, siempre”. La periodista que ojoka en los pasillos de las instituciones públicas he’i, “lo más lindo de Osmar es su integridad. Su conciencia de hacer las cosas que debe hacer sin miedo a lo que se pueda venir. Su profesionalismo. Su amor al país. Su compañerismo y su entrega a la relación. Le admiro como profesional y pareja”. Péa ha’e hína. Ndaipori Kyhyje.