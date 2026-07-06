Todo el fútbol francés contra Celeste Amarilla

El presidente de la FFF también respondió a los dichos de Celeste Amarilla sobre Mbappé.

Phillipe Diallo, presidente de la Federación Francesa de Fútbol, luego de que la propia entidad se pronunciara, él se sumó al repudio de los dichos de la senadora Celeste Amarilla en su cuenta de X acerca de Mbappé, los cuales tenían un claro tinte racista. El jugador del Real Madrid incluso llegó a llamarla “mujer despreciable” en otro posteo.

Por su parte, el pope del fútbol francés señaló en X “los comentarios racistas de la senadora paraguaya Celeste Amarilla dirigidos a Kylian Mbappé son delictivos y condenables. Deben ser perseguidos aquí como en cualquier otro lugar. La FFF procede a un señalamiento al parquet con el fin de una persecución judicial. Brindo mi total apoyo a nuestro capitán, a los jugadores, y más generalmente a todas las víctimas de tales declaraciones odiosas. Los jugadores del Equipo de Francia representan a Francia, es nuestro país el que está insultado”.

De esta manera, el mandamás futbolero franchute secunda lo expresado de manera oficial por la FFF más temprano acerca de acciones judiciales.